Az AC Milan rutinos támadója, Zlatan Ibrahimovic a hét elején vonta kérdőre a FIFPro-t és az EA Sports-t, ugyanis szerinte valaki profitot termel a nevével és az arcával. Az kiadótól hamar jött is a válasz, miszerint ez valójában az ügynökök és a FIFPro harca, nem pedig az övék. Nos, utóbbi most reagált.



Nagy port kavart a svéd klasszis Twitter-bejegyzése, amely amelyre az érintettek sorra reagálnak. Az EA Sports-nál gyorsan elhárították a vádakat, ugyanis az EA szóvivője szerint nem jogtalanul használják a játékosok arcait és neveit, ugyanis megszerezték ehhez a szükséges jogokat, innentől pedig ez már nem ő dolguk. A The Mirror információ szerint a profi labdarúgók nemzetközi szakszervezete (FIFPro) is elmondta a saját nézőpontját az ügyben.

"A legfrissebb médiaértesülések fényében a FIFPro tisztázni kívánja a játékosok arculati jogainak megszerzésének módját és szerepét."



"A FIFPro, egy nonprofit szervezet, a szakszervezeteken keresztül közel 60 országban szerez képi jogokat a játékosokról. Ezeket a jogokat többek között az Electronic Arts számára is biztosítják."



"A FIFPro külön megállapodásokat köt a videojáték-társaságokkal, amelyekben közvetlenül megállapodnak a klubokkal, ligákkal, szövetségekkel és az egyes játékosokkal."



"A FIFPro tagszervezetei döntenek arról, hogyan lehet a legjobban felhasználni a bevételt. Megoldás lehet akár a pénzeszközök közvetlen felosztása a játékosok között, vagy akár különböző szolgáltatások, például jogi tanácsadás, a sportkarrier utáni élet tervezése, valamint a mentális és fizikai segítségnyújtás."



"A FIFPro fel fogja venni a kapcsolatot azokkal a játékosokkal és képviseletükkel, akik nemrég aggodalmaikat fejezték ki."



"Mivel a koronavírus-járvány súlyosan kihat a futballiparra, büszkék vagyunk tagszervezeteinkre, amelyek világszerte több tízezer futballistát támogatnak."



A játékkiadó is reagált, Mino Raiola egyik ügyfelét, a Borussia Dortmund támadóját, Erling Haalandot hozta fel példaként, aki jelentős szerepet játszott a FIFA 21 marketing kampányában.



"Mino Raiola egy elismert játékosügynök, akivel hosszú évek óta partneri kapcsolatban állunk, és akkor is abban álltunk, amikor biztosította számunkra, hogy ügyfele, Erling Haaland részt vegyen a marketing kampányunkban."



"Remek munkakapcsolatot ápolunk Zlatan Ibrahimoviccsal is, aki 2002 óta minden egyes játékban szerepelt."



Ibrahimovic ügynöke, Mino Raiola csütörtökön azt nyilatkozta a The Telegraph-nak, hogy további 300 ügyfele áll készen mögéjük állni az ügyben.

Forrás és kép: Sportbible