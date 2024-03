Társoldalunk cikkét változtatások nélkül közöljük: ESPORT365.HU

Manapság már egyáltalán nem meglepő, hogy híres sportolók saját esport csapattal rendelkezzenek. Steph Curry, Tony Hawk, Michael Jordan és Mike Tyson is saját szervezetet menedzsel, hogy csak a legnagyobbak közül kiemeljünk párat.

Természetesen a labdarúgók sem kivételek, Beckham, Casemiro, Neymar, Ibrahimovic, vagy éppen Szobolszai Dominik is saját esport brandet indított az elmúlt években. A mögöttes motiváció pedig ezekben az esetekben nem feltétlenül egy plusz bevételi láb. A fiatalok egyre inkább virtuális térben megélt szabadidős tevékenységeit elfogadva, ezek az egyesületek igyekeznek példát mutatni.

Méghozzá abban, hogy a sport és az esport jól megfér egymás mellett. Sőt, kiegészítik egymást, hiszen nincs ha nincs fizikai mozgás, a virtuális játék sem lesz olyan eredményes. Ugyanezen elvek mentél alapult 2020 októberében, a Covid csúcsán a KRU Esports is. A Lionel Messi és Sergio Agüero alapított egyesület az argentin fiatalok online tér felé fordulásában próbáltak helyes irányt mutatni, és teszik ezt mind a mai napig.

Ráadásul most már a jelenlegi talán legnépszerűbb játékban, a CS2-ben is indítottak egy csapatot.

A Counter-Strike legújabban megjelent változata hatalmas siker, az első Major torna jelenleg is zajlik. Összesen 1,25 millió dolláros díjazás és kiemelt médiafigyelem mellett. Ebbe a játékba csöppent most bele Lionel Messi csapata is, bár a játékosok kiválasztása elég véleményes. Korábban megpróbálták magukhoz csábítani a régió egyik kiemelt figuráját, Paquetát, de 2023 szeptemberében ez az üzlet végül meghiúsult. Azóta is lázas csapatkeresésben voltak, és úgy tűnik végre megvan az áhított ötös.

Ahogy már mondtuk, minimum véleményes a kiválasztott névsor, ugyanis ez az ötös korábban PUBG AIM-ként funkcionált. Ez persze csak a nevük, de sokat elárul róluk, hogy HLTV-n nincsenek a világranglista jegyzett csapatai között. Vélhetően a kiválasztás fókusza inkább arra tevődött, hogy argetin ötöse legyen a KRU Esports-nak, hogy a helyi közösséget támogassák. Ha megnézzük, Valorantban, League of Legendsben és Rocket Leagueben is hasonló volt a kezdeti recept.

Egyelőre persze nehéz megmondani, hogy az ismeretlen argentin fiatalok milyen messzire juthatnak a profi támogatással. De elnézve a jelenlegi amerikai mezőnyt, a következő Major selejtezőin akár meglepetést is okozhatnak, ha komolyan veszik a következő fél évet.

Fotó: Getty Images