Az angol ikon 23 évvel ezelőtt debütált az EA Sports FIFA sorozatában, szerdán pedig hivatalossá vált, hogy a Manchester United és a Real Madrid korábbi sztárja ismét benne lesz a játékban.

A múlt héten már felröppentek olyan hírek, miszerint a 45 éves sportember ismét felbukkanhat a FIFA 21-ben is. Az akkor még csak pletykának jó táptalajt adott pár kiszivárgott kép Beckham három Icon lapjáról, amelyek szerint a szabadrúgásairól és keresztlabdáiról híres labdarúgót 87, 89, 92-es értékkel látták el.

David Beckham will be joining FIFA 21. https://t.co/YKtyqaJRst — SPORTbible (@sportbible) November 16, 2020

Azonban a kártyákhoz tartozó értékeket hivatalosan csak november 27-én teszik közzé.

Viszont a hír igaz, és ezt maga David Beckham is megerősítette az Instagram-oldalán.

"23 évvel később ... Büszkeséggel tölt el, hogy visszatérhettem..." - írta.

Beckham. Is. BACK



Play #FIFA21 by January 15, 2021 and get David Beckham in FUT and VOLTA



Learn more https://t.co/Q3SaqfUxsz pic.twitter.com/9vmy8Kt7hx — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) November 18, 2020

Hosszú évek után tehát ismét bekerülhet David Beckham a csapatunkba, azonban lévén, hogy az Inter Miami klubtulajdonosáért a mai napig világszerte millióan rajonganak, így valószínűnek tűnik, hogy kisebb vagyonba fog kerülni, ha vele szeretnénk játszani.

First #FUT player ever to be released at a club they used to play for? Believe so!



Historic — welcome David Beckham!



More https://t.co/kA6rnbJG5e pic.twitter.com/EVh7hwEAoF — Futhead (@Futhead) November 18, 2020

A kiadó egyébként még a játék megjelenése előtt arról számolt be, hogy összesen 12 új Iconnal bővel a felhozatal, tavaly is érkezett év közben ilyen különleges futballista - akkor Riquelmével népszerűsítették a Libertadores kupát.

Forrás: sportbible

Kép: Twitter/EASportsFIFA/Nathan Stirk/Getty Images