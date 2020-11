Nehéz lenne ikonikusabb duót találni, mint a Pro Evolution Soccer 6 és az Inter egykori gólvágója, Adriano.



A brazil klasszis messze a játék legjobb és legerősebb játékosa volt egy bizonyos tulajdonság miatt. Adriano ugyanis elképesztőnek tűnő 99-es lövőértékkel rendelkezett. Emellett természetesen a többi értéke is kimagasló volt, többek között 90-es támadás és 98-as egyensúly. Azonban alapvetően az egész stratégia pofonegyszerű volt, az Inter játéka arra épült, hogy add oda Adrianónak a labdát és lőj vele.





Azonban nem csak a brazil csatár emelkedett ki az Interből, hiszen ott volt Javier Zanetti, Ivan Cordoba és Walter Samuel, akik mellett lehetetlenség volt elmenni, de ha mégis sikerült, még akkor is ott volt a kapuban Francesco Toldo, aki kivédte a szemünket. Juan Sebastian Veron és Esteban Cambiasso révén sziklaszilárd volt a középpálya, és ott volt még Dejan Stankovic, Obafemi Martins, illetve Alvaro Recoba is.



(Kép: Konami)

De miért volt ennyire felháborítóan jó az Inter?



Nos, a történet roppant egyszerű, ugyanis a gyártó Konami ügyvezető producere, Shingo Takatsuka óriási Inter-szurkoló volt, ezt pedig nem igazán sikerült neki leplezni.



(Kép: Konami)



A japán játékproducernek állítólag Recoba mellett Adriano volt a kedvenc játékosa, ez pedig tükröződött is a statisztikájában.



He’ll be back in #PES2019 as a Legend. What do you say, 99 shot power again? https://t.co/BxZ8yax0mp

— eFootball PES (@officialpes) August 24, 2018



Szintén egy furcsa történet miatt kerülhetett be a FIFA 2000-be az angol harmadosztályban szereplő Port Vale együttese. Akkoriban még nem lehetett alacsonyabb osztályú csapatokkal játszani a játékban. Akkor mégis hogy történhetett? Ennek az az oka, hogy az EA felkérte a híres angol popsztárt, Robbie Williamst, hogy az "It's Only Us" című slágerét használhassa a játékban. A művész feltétele annyi volt, hogy szerepelhessen a játékban kedvenc csapata, a Port Vale, amelynek gyerekkora óta szurkol.

