Eseménydús éjszakán van túl a Chelsea

A Londoni Kékek vezetősége sosem a szerénységéről volt híres, ha a pénzt kellett költeni, a vasárnap éjszaka azonban alapjaiban határozhatja meg a fővárosi klub kezdőjét a következő szezonra.

Sajtóértesülések szerint nem képes leállni Todd Boehly és a Clearlake Capital. Pedro Neto szerződtetése után újabb portugál, a Chelseanél jól ismert futballistát szeretnének leigazolni. Ez viszont hatással lehet több futballista jövőjére is.

Itthon már hétfőt mutatott a naptár, amikor Fabrizio Romano robbantotta a tőle megszokott módon az exkluzív bombát, miszerint João Félix a Londoni Kékek játékosa lehet.

🚨🚨 EXCLUSIVE: Chelsea and Atlético Madrid are now discussing João Félix to #CFC as part of Gallagher deal!

Samu Omorodion deal collapsing and the two clubs don’t want Gallagher and Julián Álvarez deals to collapse too…

João Félix, being discussed with Jorge Mendes in London. pic.twitter.com/l3N4axmceS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2024