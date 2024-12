Erről szólt az augusztus – Az algériai ökölvívó reagált az őt ért támadásokra – #3

A sport365.hu olvasói idén is megmutatták, mi mozgatja meg leginkább a sportkedvelők fantáziáját. Júniusban három cikk is kiemelkedett, amelyek nemcsak a kattintásokat, hanem az érzelmeket is felkorbácsolták. Nézd meg, mely történetek vitték a prímet augusztusban!

Helif az utóbbi napokban nem csak a sportteljesítményével tűnt ki.

Az algériait ugyanis a Nemzetközi Boksz Szövetség nem engedte elindulni a tavalyi világbajnokságon, miután ő és a tajvani a tajvani Lin Yu-ting megbukott a nemi alkalmassági teszteken.

Azonban az olimpián mind a ketten ott lehetnek, mivel azt Nemzetközi Olimpia Bizottság szervezi és a NOB eljárásán megfeleltek.

Eddig csak hallgatott az algír bokszoló, azonban Hámori Luca legyőzése után nyilatkozott is. Igaz nem eresztette bő lére:

Nő vagyok”

Mondta röviden az újságíróknak a negyeddöntő után hullajtott örömkönnyen közepette.

Az ötödik helyen kiemelt Helif ezzel már garantálta érmes. A döntőbe jutásért egyébként a thaiföldi Janjaem Suwannapheng ellen lép ringbe.