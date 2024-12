Erről szólt április – Robertson élesen kritizálta csapattársait, s elmondta, ki a hibás a vereségért – #2

A sport365.hu olvasói idén is megmutatták, mi mozgatja meg leginkább a sportkedvelők fantáziáját. Áprilisban három cikk is kiemelkedett, amelyek nemcsak a kattintásokat, hanem az érzelmeket is felkorbácsolták. Nézd meg, mely történetek vitték a prímet 2024 tavaszának kezdetén.

Vasárnap a Crystal Palace 1-0-ra győzött az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Liverpool otthonában a Premier League 32. fordulójában. Oliver Glasner csapata az elmúlt 11 évben már négyszer nyert az Anfielden, s ezzel alaposan aláásta Jürgen Klopp együttesének bajnoki reményeit.

Szoboszlai Dominikék derekasan próbálkoztak, közel 3-as xG-t dolgoztak ki a mérkőzésen, de a számtalan lehetőségből egyet sem sikerült gólra váltani, így Eberechi Eze első félidei gólja döntött. A Palace-nak Mateta révén volt egy komoly ziccere a 2-0-ra, ám Andy Robertson a kapu torkából menteni tudott, így életben tartva még csapata reményeit, mint később kiderült hiába. A skót védő a mérkőzés után így nyilatkozott:

„Élni kell a lehetőségekkel. A kapu előterében a srácoknak a támadóegységben jobban kell dolgozniuk, nem szabad ennyi helyzetet elpuskáznunk. Igaz ez ránk is, védőkre, több kell tőlünk, hiszen gólt kaptunk.” – mondta Robertson.

Jürgen Klopp úgy aposztrofálta a meccset, hogy „szörnyű volt nézni”. A német edző úgy fogalmazott a mérkőzést követően, hogy az első félidő egyértelműen kevés volt, aztán a másodikra felébredtek, de az elmúlt két meccsen valami megtört náluk. Szerinte elkerülhető gólt kaptak, sőt, nem fordulhatott volna elő ilyen találat, hogy az ötösön belül ilyen szabadon van az ellenfél egyik támadója. Klopp kiemelte, interjúkkal nem tudja megváltoztatni a világot, és mivel két meccset buktak el zsinórban, nem tud senkit okolni ezekért a vereségekért, csapatként kell dolgozniuk a továbbiakban.

A Liverpool a hétvégén majd a Fulham otthonában lép pályára a Premier League-ben, de előtte csütörtökön még piszok nehéz helyzetből várja az Atalanta elleni El-negyeddöntő visszavágóját, hiszen háromgólos hátrányt kellene ledolgozniuk idegenben.