Erről szólt április – Egy hivatásos szájról olvasó megfejtette, min kapott össze Salah és Klopp – #1

A sport365.hu olvasói idén is megmutatták, mi mozgatja meg leginkább a sportkedvelők fantáziáját. Áprilisban három cikk is kiemelkedett, amelyek nemcsak a kattintásokat, hanem az érzelmeket is felkorbácsolták. Nézd meg, mely történetek vitték a prímet 2024 tavaszának kezdetén.

Egy profi szájról olvasó azt állítja, rájött, min kapott össze Mohamed Szalah Jürgen Kloppal a Liverpool West Ham elleni 2-2-es döntetlennel végződő mérkőzésén.

A páros feszült eszmecserét vívott a második félidőben, amikor Szalah a hajrában csereként készült pályára lépni. Az indulatok olyannyira elszabadultak, hogy a szélsőt Darwin Nuneznek kellett visszafognia. A hármas sípszót követő felvételeken látszik, hogy Szalah figyelmen kívül hagyta Kloppot, majd röviden megtapsolta a Liverpool-szurkolókat, végül a játékoskijáró felé vette az irányt.

A meccs után Klopp azt mondta, hogy az incidens „megtörtént”, megbeszélték Salah-val az öltözőben és nem hajlandó részletezni a történteket.

Az egyiptomi hasonlóan nyilatkozott, de még rejtélyesebb volt, amikor a mixed zónában azt mondta újságíróknak: „Ha beszélek, abból botrány lesz.”

A profi szájról olvasó, John Cassidy a SPORTbible számára tanulmányozta a Klopp és Salah veszekedéséről készült felvételeket, és a következő következtetésre jutott az elhangzottakról:

„Amikor Klopp kezet akart fogni Salah-val, Salah csak erőtlenül megcsapta Klopp kezét. Salah azt mondta: „Ezzel nem tudok mit tenni, semmit.”

Klopp válasza homályos volt, jelezve, hogy Salah nem állt olyan gyorsan készen, ahogy Klopp szerette volna. Klopp odament, és felingerelte Salah-t azzal, hogy mondott neki valamit.

Salah erre úgy reagált: „Hét év után, hét év szolgálat után kapok pirosat, majd kapok pirosat, hét év után!” Aztán Nunez elvezette őt.”

Az eset után megcsappantak az esélyek arra, hogy a 31 éves játékos 2024 nyarán elhagyja az Anfieldet a szaúdi profi liga átigazolási érdeklődése közepette. A Liverpool visszautasította a szaúdi Al Ittihad 150 millió fontos ajánlatát a tavalyi átigazolási időszak utolsó napján, és utólag jelezték, hogy a liga egy későbbi időpontban második ajánlatot tehet Salahért.