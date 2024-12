Erről szólt április – Egyes szurkolók őt látnák szívesen a kezdőben, Szoboszlai helyett! – #3

A sport365.hu olvasói idén is megmutatták, mi mozgatja meg leginkább a sportkedvelők fantáziáját. Áprilisban három cikk is kiemelkedett, amelyek nemcsak a kattintásokat, hanem az érzelmeket is felkorbácsolták. Nézd meg, mely történetek vitték a prímet 2024 tavaszának kezdetén.

Egyes Liverpool-szurkolók a közösségi média felületeken adtak hangot nemtetszésüknek csapatuk 2-2-es döntetlenje után – ez már idén a második csalódást keltő eredmény a United vendégeként a Vörösöktől, az FA-kupa negyeddöntőben hosszabbítás után 4-3-mal estek ki az Old Traffordon, most pedig akár a bajnoki cím elbukását jelentő pontokat hullajtottak el az Álmok Színházában.

Ahogy az ilyenkor lenni szokott, a klubért szorítók bűnbakot keresnek, és a jelek szerint ez most Szoboszlai Dominik lett, akinek a teljesítménye után sokan Harvey Elliott kezdőcsapatba állítását követelik, válogatott játékosunk kárára.

Az X – korábban Twitter – felületén szemezgethetünk különböző megjegyzésekből a Szoboszlai – Elliott cserét illetően:

„Elliottnak kellene kezdenie Szoboszlai helyett, és ez nem is képezhetné vita tárgyát.”

„A szezon hátralevő részében NEM akarom Szoboszlait a kezdőcsapatban látni Elliott kárára!”

„Ha csak még egyszer Szoboszlai kezd Elliott helyett, megbolondulok!”

„Kizárt, hogy Szoboszlainak kezdenie kell Elliott helyett. Aki ezt gondolja, az nem normális.”

„Harvey Elliott minden hátralévő PL-meccsen kezdőként kellene szerepelje, Szoboszlai helyén”

„A Palace ellen Harvey kezdjen. Megérdemli. Szoboszlai nem.”

Akadnak tehát bőven olyan szurkolók, akiknek feláll a hátán a szőr Szoboszlai Dominik kezdőcsapatba kerülései láttán, ám a hírek szerint Jürgen Klopp nem tervez változtatni a United ellen 65 percet pályán töltő magyarjának státuszán. Ha mégis megteszi, április 14-én a Crystal Palace ellen van erre legközelebb lehetősége bajnoki mérkőzés keretein belül.