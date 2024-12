Erről szólt a szeptember – Jürgen Klopp edzőként tér vissza – #2

De nem Liverpoolba, hanem Dortmundba és ez egy meglehetősen tiszavirág életű megbízatás lesz.

Ahogy azt már korábban megírtuk, Jürgen Klopp azon a búcsúmeccsen ül le a kispadra, amelyet a Borussia Dortmund két korábbi játékosának Lukasz Piszczeknek és Jakub Blaszczykowskinak szentelt.

Mindketten játszottak Klopp keze alatt, amikor a német gárda megnyerte a Bundesligát a trénerrel.

Egyelőre azt nem tudni, hogy a gálameccsen melyik csapat kispadjára ül majd le Klopp, de nyilván a nézőknek és a játékosoknak sem ez lesz a fontos.

Jürgen Klopp kilenc sikeres év után hagyta el nyáron az Anfieldet, és egyelőre nem tervezi a visszatérést. Bár szóba hozták a nyáron előbb az Egyesült Államok, majd Németország később Anglia válogatottjával is. Sőt szó volt arról, hogy az RB Salzburg tanácsadója lesz. De mindez csak pletyka volt.