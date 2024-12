Erről szólt a szeptember – Elvették az iráni aranyérmét a szokatlan ünneplése miatt – #1

Sadegh Beit Sayah iráni atléta hiába nyert a paralimpia gerelyhajító számában, az aranyérmétől megfosztották a sajátos gesztusai miatt.

Nem tartott azonban az öröme sokáig, mert a győzelmi ceremónia kezdete előtt nem sokkal diszkvalifikálták.

Sayah ugyanis két sárga lapot kapott a verseny során, ami a kizáráshoz vezetett.

A 37 éves atléta a másodikat akkor gyűjtötte be, amikor a győzelmét ünnepelve kibontotta a piros feliratú fekete zászlót.

Azonban ez megsértette az IPC Etikai kódexét, amely kimondja, hogy a sportolóknak:

„Tartózkodniuk kell attól, hogy a Paralimpiai Játékokat és a Paralimpiai Mozgalmat bármilyen politikai program előmozdítására használják fel.”

Az Iráni Paraatlétikai Szövetség azonnal fellebbezést nyújtott be, de ezt elutasították.

Állításuk szerint a „torokmetsző” gesztus megszokott, amikor a sportolók rekordokat döntenek meg Iránban. Illetve a kibontott zászlónak nincs politikai jelentése. Ez egy vallási zászló az első síita imám és feleségének a tiszteletére.

Ennek ellenére Shadi Beit Sayah kizárását nem vonták vissza, így aranyérem helyett üres kézzel távozott a paralimpiáról.

