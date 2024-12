Erről szólt a március – „Szinte rá sem lehet ismerni” a németek világbajnokára – #2

A sport365.hu olvasói idén is megmutatták, mi mozgatja meg leginkább a sportkedvelők fantáziáját. Márciusban három cikk is kiemelkedett, amelyek nemcsak a kattintásokat, hanem az érzelmeket is felkorbácsolták. Nézd meg, mely történetek vitték a prímet 2024 harmadik havában.

Újabb videó jelent meg a közösségi médiában Mesut Özil erőnléti edzéséről

Özil tavaly márciusban akasztotta szögre a futballcipőt. Pályafutása utolsó klubja a török Basaksehir volt. A német a sportolói visszavonulása alatt sem hagyott fel a testmozgással. A 35 éves sportoló a konditeremben edz Alper Aksac személyi edző felügyelete mellett. A visszavonult labdarúgó jelenlegi formáját bemutató anyagok rendszeresen felkerülnek a közösségi médiára. Nemrégiben egy újabb videót tettek közzé.

A sportoló edzője, Aksac megosztott egy összeállítást Özil edzéséről, amely három felvételt tartalmaz. Az anyag a német óriási átalakulását mutatja be.

Mesut Ozil’s transformation after just one year of training 😳💪 pic.twitter.com/bHUPHPqcUl — ESPN UK (@ESPNUK) July 2, 2024

Igaz, hogy az alábbi videó február közepéről származik, de a többi felvétel aktuális. Az összeállítás azonnal elterjedt a közösségi médiában, több millióan nézték meg.

Profi pályafutása során Özil többek között erősítette a Real Madridot, az Arsenalt és a Werder Brement. A német válogatottban 92 alkalommal lépett pályára, 2014-ben világbajnokságot nyert.