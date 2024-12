Erről szólt a március – Harminc éve a világ egyik legjobb futballistája volt, ma egy farmon él – #1

A sport365.hu olvasói idén is megmutatták, mi mozgatja meg leginkább a sportkedvelők fantáziáját. Márciusban három cikk is kiemelkedett, amelyek nemcsak a kattintásokat, hanem az érzelmeket is felkorbácsolták. Nézd meg, mely történetek vitték a prímet 2024 harmadik havában.

Két-három évtizeddel ezelőtt ő volt az egyik legmenőbb név a futballvilágban. Az olasz Roberto Baggio jelentős sikereket ért el a labdarúgásban, bár egész pályafutása során nem hagyta el Olaszországot, ahol többek között a Juventust, a Milant és az Intert is erősítette. Azóta teljesen eltávolodott a profi sporttól. Családjával farmot vezet, zöldségeket termeszt és egy negyvenéves Fiattal jár.

Roberto Baggio kiválóságát bizonyítja az is, hogy ő az olasz válogatott történelmének negyedik leggólerősebb játékosa. 56 mérkőzésen 27 gólt szerzett, és 16 évig játszott Olaszországban. A ’94-es világbajnokságon ezüstérmet szerzett (ő hagyta ki a büntetőt a brazilok elleni döntő végén), előtte bronzérmet szerzett.

1993-ban ő kapta az Aranylabdát, pályafutása végén pedig történelmet írt azzal, hogy átlépte a 200 gólt a Serie A-ban, végül 205 bajnoki gólnál állt meg a mérlege. 2004-ben a Brescia játékosaként búcsúzott a futballtól. És hirtelen… eltűnt. Teljesen elszakadt a futballtól.

Mit csinál most?

„Nincs több vasárnap, amikor Roberto Baggio nem játszik” – énekelte visszavonulása után Cesare Cremonini olasz énekes. A csatárt nem lehetett rábeszélni, hogy hosszabbítsa meg pályafutását, felhagyott a futballal, és távolodott a profi sporttól. Persze, különböző eseményeken kiemelt vendégként megjelent, de nem szentelte magát edzői vagy kommentátori munkának. Teljesen más utat választott.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Roberto Baggio (@robybaggio_official) által megosztott bejegyzés

Még Olaszországban játszva Baggiót az ENSZ jószolgálati nagykövetévé választották. Később többek között a haiti földrengés áldozatai számára szervezett gyűjtések társfinanszírozója volt, és részt vett a Stadio Olimpicóban rendezett „béke-mérkőzéseken”. Az egész világon nagyra becsült személyiséggé vált, bár az utóbbi években távol él a reflektorfénytől.

A La Gazetta Dello Sport szerint az egykori csatár a családjával a kis Caldognóban kezdte el működtetni saját farmját. Ott zöldségeket termeszt, és rendszeresen hosszú sétákat tesz, hogy jó fizikai állapotban maradjon.

Kevés játékos távolodik el ennyire a futballtól visszavonulása után, főleg, ha címlapsztárokról van szó. Roberto Baggio számára a futball nem volt prioritás, és hosszú évek után más életformát talált.