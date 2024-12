Erről szólt a március – A világbajnok brazilok húzóembere volt, most elárverezik a házát – #3

A sport365.hu olvasói idén is megmutatták, mi mozgatja meg leginkább a sportkedvelők fantáziáját. Márciusban három cikk is kiemelkedett, amelyek nemcsak a kattintásokat, hanem az érzelmeket is felkorbácsolták. Nézd meg, mely történetek vitték a prímet 2024 harmadik havában.

Cafu, aki pályafutása során több mint 20 trófeát nyert, köztük két világbajnoki címet Brazíliával 1994-ben és 2002-ben, most saját pénzügyi problémáival néz szembe. Cafu rezidenciája a bírósági döntése nyomán eladóvá válik. A 2581 négyzetméteres területen található, elbűvölő komplexumban úszómedence, játékterem, futballpálya, trófeaszoba, szauna, liftek és moziterem is található. Az árverésből befolyó összeg nagy részét adósságok törlesztésére fordítják, többek között a Banco Industrial felé fennálló 4,2 millió real (több mint 770 000 euró) tartozásokra.

Ha bármelyik licitáló nyer, a sportolónak 45 napja van arra, hogy kiürítse az ingatlant, hogy új tulajdonos vehesse át.

Cafu jogi csapata, amelyet Ricardo Sewaybrick vezet, nem kívánja kommentálni az eljárást, amíg az le nem zárul. Miután a bíróság jóváhagyta az árverést, a volt labdarúgó sürgősségi kérelmet nyújtott be, amelyben a döntés azonnali felülvizsgálatát kérte. Védői szerint a rezidenciát még mindig Cafu és családja lakja, és az ingatlan elvesztése hatalmas csapás lenne számukra.

Cafunak már 2019-ben is anyagi gondokkal kellett szembenéznie. A Folha de S.Paulo című brazil lap szerint többmillió dollárra rúgott a tartozása. A helyzet fő oka egy sikertelen befektetés egy menedzsmentügynökségbe, amelyet a feleségével együtt vezetett. Cafunak több ingatlant is el kellett adnia, hogy fedezze az adósságok első részét. Most pedig további kötelezettségek miatt ismét meg kell válnia vagyona egy részétől.

Az adósságok újfent utolérték, a kastély kalapács alá kerül.