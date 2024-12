Erről szólt a június – Szerbia visszalép az Eb-től, ha az UEFA nem avatkozik közbe – #1

A sport365.hu olvasói idén is megmutatták, mi mozgatja meg leginkább a sportkedvelők fantáziáját. Júniusban három cikk is kiemelkedett, amelyek nemcsak a kattintásokat, hanem az érzelmeket is felkorbácsolták. Nézd meg, mely történetek vitték a prímet a hatodik hónapban.

Szerbia visszaléphet az Európa-bajnokság további küzdelmeitől, amennyiben az UEFA nem szankcionálja a horvát és albán csapatot a szerdai B csoportos mérkőzésen elhangzott rágalmazó rigmusok miatt.

A szerbek szerint mind a horvát, mind az albán válogatott fanatikusai az „Öld meg a szerbet” – rigmust skandálták a Hamburgban 2-2-re végződött mérkőzés 59. percében.

Jovan Surbatovic főtitkár hivatalos kérelmet nyújtott be Albánia és Horvátország ellen az UEFA-nál, amelyben büntetést kér a szövetségtől a két válogatottra, valamint figyelmeztette azt, hogy amennyiben nem történik szankció, akkor Szerbia kész visszalépni a kontinenstorna folytatásától.

Surbatovic az RTS-nek nyilatkozott.



„Először is szeretném megköszönni a szurkolóknak az angolok elleni mérkőzésen nyújtott támogatásukat és remélem, hogy a szlovénokat sikerül legyőznünk csütörtökön” – kezdte.

„Botrány, hogy ilyesmi megtörténhet. Kértük az UEFA-t, hogy büntesse meg mindkét szövetséget” – folytatta a főtitkár.

„Biztosak vagyunk abban, hogy szankcionálva lesz a tettük, mert az újságíró ügyében is azonnal reagáltak a kérelmünkre” – utalt a koszovói albán riporter azonnali eltiltására.

„A büntetés kiosztásában nem szeretnénk részt venni, de amennyiben elmarad, megfontoljuk a folytatást. Mi szerbek nyitott szívű úriemberek vagyunk, kérem a többi nemzet szurkolói is maradjanak ilyenek”– fejezte be.

Amennyiben Szerbia valóban visszalép a folytatástól, a dánok elleni fennmaradó csoportmeccsüket 3-0-s arányban játék nélkül az északiaknak ítélnék, a szerbek pedig egy vaskos büntetést is kapnának az UEFA-tól mellé.