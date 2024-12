Erről szólt a június – két játékost soha többé nem akarnak a válogatott közelében látni az angol szurkolók – #2

A sport365.hu olvasói idén is megmutatták, mi mozgatja meg leginkább a sportkedvelők fantáziáját. Júniusban három cikk is kiemelkedett, amelyek nemcsak a kattintásokat, hanem az érzelmeket is felkorbácsolták. Nézd meg, mely történetek vitték a prímet a hatodik hónapban.

Anglia úgy vághatott neki a Szlovénia elleni utolsó csoportmeccsnek, hogy amennyiben nyer, biztosan csoportelsőként jut tovább a legjobb 16 közé. Gareth Southgate fiai azonban ezúttal is messze az elvárások alatti teljesítményt nyújtottak, nem sikerült feltörniük a masszívan védekező szlovén csapatot, csupán gól nélküli döntetlenre futotta. A háromoroszlánosok végül így is a C-csoport élén végeztek, a mutatott játékot azonban nem hagyták szó nélkül a fanatikusok.



A meccs során az angol szurkolók bírálták Southgate döntését, hogy a Chelsea középpályását, Conor Gallaghert és a Newcastle United hátvédjét, Kieran Trippiert a kezdőbe nevezte.

Egy rajongó azt írta a közösségi médiában:

„Gallagher sosem jelentette a megoldást. Borzasztó első félidő ismét, 10 perc a második félidőből, és sokkal jobban nézünk ki, ha a megfelelő játékosok a helyükön vannak. Mainoo vagy Wharton javított volna ezen az oldalon”.

Egy másik Twitteren ezt írta:

„Mainoo azonnali hatást váltott ki. Gallaghernek soha nem lett volna szabad kezdenie”.

Egy harmadik drukker hozzátette:

„Trippier rettenetesen átlagos, de biztosan tud valamit a színfalak mögött, ami miatt Southgate egyik kedvence. Legjobb esetben a harmadik számú jobbhátvédnek kellene lennie”.