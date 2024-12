Erről szólt a június – „Az meg ki?” – felelte a skót kapus, amikor Varga Barnabásról kérdezték – #3

A sport365.hu olvasói idén is megmutatták, mi mozgatja meg leginkább a sportkedvelők fantáziáját. Júniusban három cikk is kiemelkedett, amelyek nemcsak a kattintásokat, hanem az érzelmeket is felkorbácsolták. Nézd meg, mely történetek vitték a prímet a hatodik hónapban.

A magyar labdarúgó-válogatott Csoboth Kevin századik percben szerzett góljával 1-0-ra legyőzte Skóciát, ezzel az A-csoport harmadik helyén zárt és megőrizte esélyét a továbbjutásra a németországi Európa-bajnokságon. A találkozó nemcsak a drámai véghajrá, hanem egy súlyos sérülés miatt szolgáltat beszédtémát a nemzetközi sajtóban. A mérkőzés 70. percében egy beívelt szabadrúgás után a kapujából kimozduló Angus Gunn brutálisan letarolta a fejelni igyekvő Varga Barnabást, akinek az ütközés következtében több helyen is eltört az arccsontja. A Ferencváros támadóját hétfőn megműtötték, állapota stabil.

A lefújást követően a sérülést előidéző kapus a BBC-nek nyilatkozott az eset kapcsán, válasza sokakat megdöbbentett.

„Az meg ki?” – felelte Angus Gunn, amikor Vargáról kérdezték. „Az a srác? Kicsit homályos volt, igen. Ki kellett jönnöm, és azt hittem, jól tettem. Fájdalmas volt, de remélhetőleg a srác jól van. Raldo (Anthony Ralston – a szerk.) is felkelt. Nem igazán emlékszem a jelenetre” – idézte fel az ominózus esetet a hálóőr, akiről a kommentelők alaposan leszedték a keresztvizet az interjút követően.

Mutatjuk a legkeményebb reakciókat:

„Őszintén szólva, meghökkent az interjú”

„Tudom, hogy biztosan elkenődött, amiért kikapott, de milyen szörnyű interjú.”

„Jézusom, úgy jött ki mint egy szörnyeteg, kiütött egy srácot, aki valószínűleg rohamot kapott a pályán, és ez a válasza, hogy nem is emlékezett rá?”

„Olyan bizarr interjú volt.”

„Nulla empátia, szégyen”.

Mások együtt éreztek Gunnnal, úgy vélik, hogy az eset után zavarba jött és megrendült.

Marco Rossi szövetségi kapitány megerősítette, amennyiben a magyar csapat továbbjut, nem számíthat Varga Barnabás játékára. Ami azonban a legfontosabb, a 29 esztendős támadót hétfőn sikeresen megoperálták és szerdán akár már el is hagyhatja a stuttgarti kórházat.