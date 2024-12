Erről szólt a január – Jürgen Klopp: elismerem, hogy tévedtem! – #2

A sport365.hu olvasói idén is megmutatták, mi mozgatja meg leginkább a sportkedvelők fantáziáját. Januárban három cikk is kiemelkedett, amelyek nemcsak a kattintásokat, hanem az érzelmeket is felkorbácsolták. Nézd meg, mely történetek vitték a prímet az év első hónapjában.

Jürgen Klopp, a Liverpool menedzsere első bajnokijuk előtti sajtótájékoztatóján reagált azokra a kérdésekre, amik 2016-ban adott nyilatkozatát elevenítik fel.



Hét évvel ezelőtt történt, hogy a Manchester United 89 millió fontért szerződtette Paul Pogbát a Juventustól, Klopp pedig élesen kritizálta a transzfert:

„Ha igazolsz valakit 100 millióért, majd megsérül, az egész hiábavaló volt. Azon a napon, amikor a futball ilyen lesz, én nem akarok már itt lenni. Más klubok költhetnek ennyit és szerződtethetnek topjátékosokat csillagászati összegekért, de én máshogy akarom csinálni.”

Idén 2016-os szavainak némileg ellentmondva hajlandó lett volna 110 millió fontot adni Moises Caicedóért.

„Minden megváltozott… Hogy tetszik-e nekem? Nem! Hogy tévedtem-e anno? Igen…” – ismerte el a Goal.com szerint.

„Szaúd-Arábia nem segít ezen. A nap végén viszont az a lényeg, hogy a lehető legjobb csapatunk legyen. Az emberek 50 százalékának tetszeni fog, amit látnak, a másik felüknek pedig nem.”



„Igyekszünk a legjobb keretet összeállítani, nem tudunk csak válogatni, mint a vásárban. Ez rengeteg munkával jár. Néha bezárul egy ajtó, néha egy másik kinyílik. Ha az emberek az öt évvel ezelőtti idézetemre akarnak mutogatni, csak tessék. Elismerem, hogy tévedtem akkoriban.”