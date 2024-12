Erről szólt a január – a VAR hibája miatt újra kell játszani a mérkőzést – #1

A sport365.hu olvasói idén is megmutatták, mi mozgatja meg leginkább a sportkedvelők fantáziáját. Januárban három cikk is kiemelkedett, amelyek nemcsak a kattintásokat, hanem az érzelmeket is felkorbácsolták. Nézd meg, mely történetek vitték a prímet az év első hónapjában.

A belga Genk megnyerte a VAR-hiba miatti fellebbezését, így az Anderlecht elleni bajnoki mérkőzést újrajátsszák.

Az Anderlecht 2-1-re nyerte a decemberi mérkőzést. A vendég Genk a 19. percben büntetőt lőhetett, amelyet először ugyan védett Schmeichel, de a kipattanót értékesítették. De azt végül nem adták meg.

A vendégek játékosa, Sor kapott büntetést szabálytalanságért, két Anderlecht-játékos ugyanilyen vétkes volt. Ez azt jelenti, hogy a büntetőt meg kellett volna ismételni, nem pedig egyszerűen érvényteleníteni a gólt.

A Genk a Hivatásos Labdarúgás Fegyelmi Tanácsához fordult, amely úgy döntött, hogy a mérkőzést meg kell ismételni.