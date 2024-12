Erről szólt a január – a legdrágább magyar származású futballistával erősítene a Chelsea – #3

A sport365.hu olvasói idén is megmutatták, mi mozgatja meg leginkább a sportkedvelők fantáziáját. Januárban három cikk is kiemelkedett, amelyek nemcsak a kattintásokat, hanem az érzelmeket is felkorbácsolták. Nézd meg, mely történetek vitték a prímet az év első hónapjában.

A Chelsea 85 millió eurós ajánlata nem elég Gyökeres Viktor leigazolásához, mivel a Sporting 100 millió eurót akar a magyar származású támadóért.

A svéd válogatott csatár szenzációs formában van ebben a szezonban, 24 fellépésen 20 gólt lőtt és 10 gólpasszt jegyzett. A kapu előtt mutatott eredményes formája miatt több európai figyelmét is felkeltette.

A Chelsea kész 85 millió eurót ajánlani Gyökeresért, de a Sportingnak esze ágában sincs elengedni őt 100 millió eurónál kevesebbért, ami a szerződésében szereplő kivásárlási záradék. Ruben Amorim menedzser nagy tisztelője a játékosnak, és megerősítette meggyőződését, hogy a klub nem fog meghátrálni, hacsak az angolok nem váltják ki a záradékát, ami arra kényszerítené őket, hogy megváljanak a csatártól.

Amorim így nyilatkozott a riportereknek: „Természetesen értesültem a hírről. Amint azt mondták, hogy 85, úgy voltam vele, hogy ez nem elég. 100 alatt nem aggódom.”

A Sporting mindössze 20 millió eurót fizetett ki Gyökeresért 2023-ban. Távozását nehezíti, hogy egyrészt 2028 nyaráig szól a szerződése, másrészt maga is hangsúlyozta, hogy a Sportingnál akar maradni, és „jelenleg nem foglalkozik egyetlen érdeklődővel sem”.