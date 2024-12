Erről szólt a február – Micsoda gesztus: Klopp teljesíti a haldokló Eriksson utolsó vágyát – #3

A sport365.hu olvasói idén is megmutatták, mi mozgatja meg leginkább a sportkedvelők fantáziáját. Februárban három cikk is kiemelkedett, amelyek nemcsak a kattintásokat, hanem az érzelmeket is megmozgatta. Nézzék meg, mely történetek vitték a prímet az év második hónapjában.

Sven Goran Eriksson néhány hete jelentette be, hogy hasnyálmirigyrákja van, ennek ellenére márciusban a Liverpool edzője lesz egy legendás mérkőzésen.

A svéd egyik életre szóló álmát teljesíti majd, ami az, hogy a Liverpool edzője legyen. Eriksson nemrég közölte a nyilvánossággal, hogy orvosai szerint egy éve lehet hátra, köszönhetően a hasnyálmirigyráknak.

Eriksson a Liverpool legendái, Ian Rush, John Barnes és John Aldrige mellett fog ülni a kispadon, és olyan játékosokat irányíthat majd, mint Jerzy Dudek, Sander Westerveld, Martin Skrtel, Fabio Aurelio, Djibril Cissé és Ryan Babel, illetve további legendák, akiket az elkövetkező napokban jelentenek majd be.

„Liverpool-szurkoló vagyok, ezért mindig is szerettem volna a menedzserük lenni!” – mondta a svéd, amire

Jürgen Klopp válasza is hamar megérkezett: „Ha akarja, átveheti a munkámat egy napra!” – utalt a szóban forgó gálameccsre.

A találkozót március 23-án rendezik, az ellenfél pedig az Ajax-legendák csapata lesz.