Erről szólt a február – Egyre többen szólalnak fel Bellingham és társainak az új trendje ellen – #1

A sport365.hu olvasói idén is megmutatták, mi mozgatja meg leginkább a sportkedvelők fantáziáját. Februárban három cikk is kiemelkedett, amelyek nemcsak a kattintásokat, hanem az érzelmeket is megmozgatta. Nézzék meg, mely történetek vitték a prímet az év második hónapjában.

Richard Keys felszólította a Premier League-et, hogy tegyen lépéseket, és kövesse a La Liga példáját, miután megnézte a Manchester City és a Chelsea szombati mérkőzését.

Ez az utóbbi időben rendszeres tendenciává vált az élvonalbeli labdarúgásban. Többek között Kyle Walker, Jude Bellingham és Bukayo Saka is rendszeresen lyukat vágott a zokniján, hogy elkerülje a sérülést.

Bármi, ami túl szűk vagy szorító a játékos lábán, potenciálisan izomgörcsöt okozhat a vádliban, így az esetleges sérülés elkerülése érdekében a játékosok a múltban lyukakat vágtak a szűk zoknijaikon.

Akaratlanul is nagy nyomást gyakorolhatnak az izmokra, különösen futás és nyújtás közben, de a beIN Sports szakértője, Richard Keys korántsem elégedett a trenddel.

Sőt, a Manchester City és a Chelsea szombati, Etihadban rendezett összecsapása során Keys felvetette a témát, miközben egy képet posztolt Conor Gallagher kivágott zoknijáról.

A La Liga megtiltotta a játékosoknak, hogy levágják vagy kilyukasztgassák a zoknijaikat.

Sőt, a Valencia korábbi védőjét, Ezequiel Garayt egyszer a játékvezető arra kényszerítette, hogy lecserélje a szakadt zokniját, mert úgy ítélte meg, hogy az nem felel meg az öltözködési szabályzatnak.

Jude Bellingham eközben a Real Madrid csapattársával, Brahim Diazzal együtt továbbra is dacol a szabály ellen, aki korábban el is magyarázta, miért teszi ezt.

„Az elmúlt meccseken felment a vádlim, és nem tudtam, miért” – mondta a spanyol Defensacentral című kiadványnak.

A Manchester City és az angol válogatott védő, Kyle Walker is magyarázatot adott arra, miért hord lyukas zoknit.

„A zokni valójában túl szoros volt, így nyomást gyakorolt a vádlimra” – mondta a SPORTbible-nek.

„Ez csak azért volt, hogy a vádlijaimat – vagy a feszültséget – felszabadítsam. Egyszerűen lyukakat vágtam beléjük, és hirtelen volt néhány rendben lévő meccsem, és úgy voltam vele, hogy ezt most már megtartom” – mesélte.

Érdekes lesz látni, hogy vajon a LaLiga példáját követve vajon a Premier League-ben is betiltják-e a játékosok lyukas zoknijait?