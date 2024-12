Erről szólt a február – Az egyetlen Vörös Ördög, akit Guardiola szívesen látna a Cityben – #2

A sport365.hu olvasói idén is megmutatták, mi mozgatja meg leginkább a sportkedvelők fantáziáját. Februárban három cikk is kiemelkedett, amelyek nemcsak a kattintásokat, hanem az érzelmeket is megmozgatta. Nézzék meg, mely történetek vitték a prímet az év második hónapjában.

Pep Guardiola állítólag négyszemközt elismerte, hogy csak egy játékost venne el a Manchester United-től a Manchester City csapatába.

A City kedd este szűk 1-0-ás győzelmet aratott a Brentford felett, és ezzel ismét feljött a második helyre a Premier League tabelláján.

Jelenleg csak egy ponttal vannak lemaradva a listavezető Liverpool mögött, és egy mérkőzéssel kevesebbet is játszottak.

A United jelenleg a hatodik, 12 ponttal lemaradva a City mögött, ez a különbség jól tükrözi a két csapat közötti jelenlévő minőségbeli különbséget.

A Football Insider állítása szerint Guardiola bizalmasan azt mondta, hogy csak egy United-játékos elég jó ahhoz, hogy bekerüljön a City csapatába, ő pedig nem más, mint Marcus Rashford.

Az angol mindössze öt gólt szerzett Erik ten Hag együttese számára ebben a szezonban, annak ellenére, hogy 30 alkalommal lépett pályára minden versenysorozatot figyelembe véve.

Azok után, hogy a 26 éves csatár nem tudta követni a 2022/23-as szezonban elért 30 találatát, így is bízik benne, hogy eleget tett ahhoz, hogy helyet kapjon Gareth Southgate csapatában a nyári németországi Európa-bajnokságra.

De az elmúlt napokban ritka dicséretek láttak napvilágot a városi rivális Manchester City menedzserétől.

A Football Insider szerint Guardiola állítólag régóta csodálja Rashfordot, és kijelentette, hogy ő az egyetlen tagja a United csapatának, aki következetesen játszhatna a Manchester Cityben.

A Vörös Ördögök csatára a nyáron egy bombaerős új szerződést írt alá az Old Traffordon, új fizetése a hírek szerint heti 375 ezer font körül lesz.

Ten Hag csapata a hétvégén ismét pályára lép, méghozzá a Fulham ellen fognak játszani a Premier League-ben.

Az egykori Ajax-főnök, aki a következő szezonban a Bajnokok Ligájában való szereplésért küzd, elismerte, hogy van még mit tenni annak érdekében, hogy csapata elérje a kitűzött célt.

„Igen, újra versenyben vagyunk” – ismerte el a holland, miután csapata nemrég győzött a Kenilworth Roadon.

„Még mindig fel kell zárkóznunk, de most már elégedettek vagyunk a gólszerzéssel. Ma is kihagytunk néhány nagy lehetőséget, és úgy gondolom, hogy a támadósor lehetne egy kicsit pontosabb. Megvannak a képességeik, de ami pozitívum, az az, ahogyan megteremtettük a lehetőségeket” – mondta Ten Hag.

A Manchester United hosszú idő után először mutat jobb formát, a szezon eleji szenvedésüket követően, a 2024-es esztendőben még nem kaptak ki egyetlen tétmérkőzésen sem.