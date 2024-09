Erre eddig miért nem gondolt senki? Mourinho megmutatta, egy közülünk!

Szerinte nem volt les és ennek igen látványosan adott hangot.

Nem kérdés, José Mourinho a labdarúgás világának egyik legvitatottabb figurája. A portugál mester ismét a figyelem középpontjába került, miután egy laptop segítségével próbálta bizonyítani igazát a török élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban zajló Antalyaspor meccsen. A mérkőzést 2-0-ra nyerte a Fener, de a találkozó egyik legemlékezetesebb pillanata az egyik vagy másik gól volt, hanem Mourinho különleges tiltakozása.

A korábban a Chelsea-nél, Real Madridnál és Manchester Unitednél is dolgozó menedzser olyat tett, amire bárki más gondolhatott volna már korábban is, de nem tette. A meccs közben Edin Dzeko találatát érvénytelenítették les miatt, amivel a portugál nem értett egyet. Ahelyett, hogy a megszokott módon reklamált volna a pálya szélén, egy meglepő lépést tett: előkapta a laptopját, majd elhelyezte a televíziós kamerák elé, mintha ezzel akarta volna bizonyítani, hogy a játékvezető helytelen döntést hozott. A bíró viszont sárga lappal büntette a figyelemfelkeltő tiltakozást.

