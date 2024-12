Ennyi volt? – Pengeélen táncol a PL-csapat vezetőedzője

A West Ham United péntekig döntést hoz, megtartja-e Julen Lopeteguit a csapat élén.

Elsőként a Sky Sports értesült arról, hogy éppen folynak a tárgyalások a spanyol tréner jövőjéről. Az angol portál szerint cikkünk írásakor 60% esély van rá, hogy távozik a szakember.

A csapat 14 forduló után tizenöt szerzett ponttal a tizennegyedik helyet foglalja el a tabellán, kedd este viszont kikapott a Leicestertől, előtte pedig megsemmisítő vereséget szenvedett hazai pályán az Arsenal gárdájától.

🚨 Julen Lopetegui fighting to save job as West Ham head coach. Discussions over 58yo Spaniard’s future taking place after 5 wins across 16 matches in all competitions since appointment. #WHUFC hierarchy considering options – no set deadline @TheAthleticFC https://t.co/Vomtsosxct

— David Ornstein (@David_Ornstein) December 4, 2024