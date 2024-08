Új hercege van Madridnak?

A Real Madrid 3-0-ra legyőzte a Valladolidot hazai pályán, Endricknek pedig 10 perc elég volt a gólhoz.

A francia sztár ezúttal sem talált be, a pont a helyére beálló Endrick viszont igen, amivel rekordot döntött.

A brazil tehetség 18 évesen és 35 naposan a legfiatalabb külföldi Real-játékos lett, aki gólt szerzett a bajnokságban.

⚪️🇧🇷 Endrick becomes the youngest foreign player to score for Real Madrid in the entire history of La Liga.

18 years, 35 days.

10 mins played, one goal. pic.twitter.com/C3NBlm3j6r

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2024