Endrick döntött – Hatalmasat lépett a döntő felé a Real Madrid

A Királyi Gárda a fiatal brazil támadó pazar találatával nyert Baszkföldön, a Copa del Rey elődöntőjének odavágóján.

Carlo Ancelotti együttese a 19. percben szerezte meg a vezetést.

Jude Bellingham káprázatos indítása után Endrick törhetett kapura, majd higgadtan, külsővel passzolt Álex Remiro mellett a rövidbe.

ENDRICK WHAT A GOAL AND JUDE WHAT A PASS pic.twitter.com/iCweqm90qG

— WolfRMFC (@WolfRMFC) February 26, 2025