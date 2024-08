Brazil válogatottal erősített az AC Milan

Az AC Milan labdarúgócsapata hétfőn leigazolta Emerson Royalt a Tottenham Hotspurtől.

A klubok a tranzakció részleteit nem hozták nyilvánosságra, de brit médiaértesülések szerint az olasz klub 15 millió eurót fizetett az angolnak, az összeg további hárommal emelkedhet bizonyos feltételek teljesülése esetén. A 25 éves futballista 2028 júniusáig írt alá a Milanhoz.

