Szülőhazája is kitüntette az aranyérmes NBA-sztárt

Joel Embiid megkapta a Kameruni Vitézségi Lovagrend Medálját, miután a párizsi olimpián aranyérmet nyert a Team USA-jel.

A TMZ Sports értesülése szerint Paul Biya, kameruni elnök adta át Embiidnek a kitüntetést. A medált azok kapják, akik rendkívüli módon hozzájárulnak az afrikai ország művészeti, tudományos, mezőgazdasági, kereskedelmi vagy ipari sikereihez.

Embiid Kamerunban látta meg a napvilágot, és ott is élt 16 éves koráig. Ezután az Egyesült Államokba költözött, hogy kosárlabda karrierjét folytassa.

A 30 éves szupersztár profi pályafutása alatt eddig csak a Philadelphia 76ers csapatában játszott. A center igazi közönségkedvenc, tíz év alatt hétszer jutott be vezérletével a Philly a rájátszásba.

Ami az egyéni sikereket illeti, Embiid hétszer volt tagja valamelyik All-Star-válogatottnak, illetve a 2022/23-as szezon legjobb játékosának járó MVP-díjat is megkapta, továbbá kétszer volt az NBA-pontkirálya.

Még az olimpia előtt Embiidnek lehetősége volt a francia, a kameruni és az amerikai válogatott közül választani. Végül leginkább fia születése és profi karrierje miatt az Egyesült Államok mellett döntött.

I’m really proud and excited about this decision. It was not easy. I am blessed to call Cameroon, France, and the USA home. After talking to my family, I knew it had to be Team USA. I want to play with my brothers in the league. I want to play for my fans because they’ve… pic.twitter.com/6VHSQTKVl3

— Joel Embiid (@JoelEmbiid) October 5, 2023