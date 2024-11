Emberségből jeles – nemes gesztussal jelentkezett az argentin kapitány

Javier Mascherano, az argentin korosztályos válogatott szövetségi edzője némileg meglepő "fair play-ajánlattal" állt elő a Bolívia elleni U20-as barátságos meccsen.

A felkészülés részeként a korábbi Barca-védő gárdája két mérkőzést is játszott a dél-amerikai rivális korosztályos válogatottja ellen. Mascherano együttese mindkét alkalommal négyet gurított Bolíviának, a második meccs viszont bőven szolgáltatott beszédtémát.

A november 16-ai találkozó 17. percében – 1-0-s argentin előnynél – a játékvezető egy durva belépő miatt kiállította Nathan Titót, a hazaiak játékosát.

A vendégek trénere viszont szerette volna, ha azonos létszámban, egyenlő feltételek mellett folytatják a felek, így Jorge Perrotával közösen megkérték a játékvezetőt, had állítson be a bolíviai válogatott egy játékost Tito helyére, ezzel is segítve a két csapat preparációját a tornára.

I’ve never seen this before in my life:

Bolivia were playing Argentina in a U-20 friendly when one of their players was sent off early on.

Argentina manager Javier Mascherano asked the referee for him to be replaced with another player to keep it 11v11. pic.twitter.com/567KShTxR5

— Zach Lowy (@ZachLowy) November 17, 2024