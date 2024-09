Eltűnt egy afrikai paralimpikon, egyelőre nem találják

Javában zajlik a 2024-es párizsi paralimpia, melynek szépségét kissé beárnyékolja egy szomorú hír is. Ugyanis még a múlt szerdai megnyitóünnepség előtt eltűnt egy ruandai sportoló, aki hazája többi sportolójával együtt érkezett a francia fővárosba. Az illető a női ülőröplabda-válogatott tagja, akinek eltűnését a Ruandai Olimpiai Bizottság már jelentette a rendőrségnek, azóta pedig a helyi ügyészség is nyomozást indított.

A kelet-afrikai ország 12 paralimpikonnal képviselteti magát a párizsi játékokon, amely egyébként az ország történetének legnépesebb csapata. Mind a 12 tag ülőröplabdában versenyez, Ruanda más sportágban nem vesz részt. Az első mérkőzésükre is sor került már, melyet Brazília ellenében 3-0-ra elveszítettek.

