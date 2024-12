Eltiltották a Chelsea játékosát – Mudrik is reagált a doppingvádra

Az Angol Labdarúgó-szövetség ideiglenesen eltiltotta Mihajlo Mudrikot, miután kiderült, az általa leadott "A" minta tiltott szert tartalmazott.

Korábban már beszámoltunk róla, hogy a londoni Kékek ukrán játékosa pozitív doppingtesztet produkált október végén. Sajtóértesülések szerint a vizelete meldoniumot tartalmazhatott.

Az FA azonnal reagált a híresztelésekre és vizsgálatot indított a szélső ellen, melynek idejére felfüggesztette játékjogát.

Mihajlo Mudrik fellebbezett a teszteredmény ellen és a „B” minta megvizsgálását kérte, amely néhány napot vesz majd igénybe.

„Megerősítem, hogy az általam adott minta tiltott szert tartalmazott. Teljesen lesokkolt engem ez a hír, hiszen akaratomból sosem használtam semmilyen tiltott szert, vagy szegtem meg a szabályokat” – írta Instagram-fiókján Mudrik, aki hozzátette, csapatával együtt azond dolgoznak, hogy kiderítsék, miként történhetett ilyesmi.

„Tudom, hogy semmi rosszat nem követtem el és alig várom, hogy újra a pályán lehessek. Többet sajnos nem mondhatok a folytatott vizsgálatról, de amint tehetem, mindenről beszámolok” – tette hozzá az ukrán támadó.

A Chelsea kijelentette, mindenben partner a szövetséggel és annak tesztelési programjával, a klub játékosait pedig rendszeresen vizsgálják.

🚨 BREAKING: Mykhailo Mudryk has been provisionally suspended after testing positive to doping test.

Chelsea confirm that the FA recently contacted Mudryk concerning an adverse finding in a routine urine test.

“Both the Club and Mykhailo fully support the FA’s testing… pic.twitter.com/O5vC92w19D

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 17, 2024