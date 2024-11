Először nyert a Szeged Kielcében és feljött a második helyre BL-csoportjában

A Szeged 35-31-re nyert a lengyel Kielce otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének nyolcadik fordulójában, csütörtökön.

A két csapat 16. egymás elleni tétmérkőzésén tíz lengyel siker és egy döntetlen mellett ez volt a negyedik szegedi győzelem, de a magyar csapat először győzte le a Kielcét idegenben.

Bár a Szeged gyorsan kétgólos előnyhöz jutott és az előnyét növelhette volna, de többet is hibázott. A Kielce egy 3-0-s rohammal átvette a vezetést, majd a 11. percben már hárommal jobban állt. Ezt követően rendezték soraikat a vendégek és a 14. percben Mario Sostaric harmadik góljával egyenlítettek. Mindkét oldalon több apró hiba csúszott a játékba, ami magyarázta a hullámzó teljesítményt. Az félidő utolsó tíz percében hatalmas gólpárbajt vívott a két csapat, amiből a Kielce jött ki jobban és 19-17-es előnnyel mehetett pihenni.

A térfélcsere után a lengyelek tartani tudták előnyüket, sőt már hárommal is vezettek. Alex Dujshebaevet nem tudták tartani a szegediek, akiktől Szilágyi Benjamin teljesítményét lehetett dicsérni. A fiatal szegedi biztos kézzel értékesítette a hétmétereseket, amiket fontos pillanatokban kapott csapata. Megvolt az esélyük a vendégeknek, hogy egyenlítsenek, de ahogy visszajöttek egyre, a Kielce ismét ellépett hárommal.

A 48. percben megtört a jég, Janus Dadi Smarason egyenlített. Az utolsó tíz perc Imanol Garciandía góljával kezdődött, majd Borut Mackovsek találatával folytatódott. Azonnal időt kért Talant Dujshebaev, a lengyelek vezetőedzője, de a vendégek lendületét ekkor már nem lehetett megtörni. Hatszor találtak be sorozatban, utána túléltek egy kettős emberhátrányt is, majd a meccs utolsó három gólját is ők dobták.

Mario Sostaric hat, Szilágyi Benjámin és Borut Mackovsek öt-öt, Bánhidi Bence négy góllal, Tobias Thulin hét, Mikler Roland öt védéssel vette ki részét a sikerből. A túloldalon Arkadiusz Moryto hét, Alex Dujshebaev hat alkalommal talált be, Milosz Walach nyolc, Sandro Mestric két védéssel zárt. Az öt győzelemmel és három vereséggel csoportja második helyén álló Szeged jövő szerdán a norvég bajnok Kolstad HB otthonába látogat. A hét sikerrel és egy vereséggel első helyezett Veszprém egy hét múlva az északmacedón Eurofarm Pelisztert fogadja a BL csoportkörében.

A Veszprém csoportjában Rosta Miklós hat gólt lőtt a román bajnok Dinamo Bucuresti színeiben, de csapata 38-29-re kikapott a Füchse Berlin otthonában.

Korábban:

A csoport: Veszprém HC-Orlen Wisla Plock (lengyel) 30-26 (17-13)

Eredmény, csoportkör, 8. forduló, B csoport:

Industria Kielce (lengyel) – OTP Bank-Pick Szeged 31-35 (19-17)

lövések/gólok: 47/31, illetve 50/35

gólok hétméteresből: 3/2, illetve 8/6

kiállítások: 10, illetve 8 perc