Elon Musk megvásárolná a Liverpoolt?!

A világ leggazdagabb emberét több szál is köti az angol városhoz, kérdés, szeretne-e belépni a sport világába?

A világ leggazdagabb embere, Elon Musk, újabb meglepő hírrel került reflektorfénybe: a Tesla, a SpaceX és az X (korábban Twitter) vezére állítólag érdeklődik a Liverpool FC megvásárlása iránt. Az információt apja, Errol Musk erősítette meg, aki tréfásan hozzátette, hogy nem akar túl sok részletet elárulni, nehogy a klub tulajdonosai, a Fenway Sports Group (FSG) megemeljék az árat.

Musk érdeklődése nem alaptalan: családi szálak is kötődnek a városhoz, hiszen nagymamája Liverpoolban született, és több Beatles-taggal is ismeretségben álltak. Az FSG 2010 óta birtokolja a Liverpoolt, amely mára a világ negyedik legértékesebb futballklubjává vált, 4,3 milliárd font becsült értékkel. Az amerikai tulajdonosok szeptemberben kisebbségi részesedést adtak el a Dynasty Equity befektetési cégnek, hogy fedezzék a pandémia alatti adósságokat és beruházásokat, például az Anfield új szárnyát és az AXA edzőközpontot.

🚨 BREAKING NEWS: Errol Musk, father of Elon Musk: “Does your son want to buy Liverpool Football Club?” the host asked on Times Radio via TalkSport.

“I can’t comment on that, they’ll raise the price.”

“Oh yes, [he has expressed a desire], but that doesn’t mean he’s buying it.”… pic.twitter.com/Mp3G4wadFg

— DaveOCKOP (@DaveOCKOP) January 7, 2025