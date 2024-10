Elkeseredett felhívást tettek a Valencia-szurkolók

Nem nevezhető a nyugalom szigetének a kiesés ellen harcoló Valencia labdarúgócsapatának klubháza. És most a szurkolók bejelentésén is elkezdhetnek aggódni a ligautolsó gárda vezetői.

A Valencia labdarúgócsapata egészen rettenetesen szerepel a 2024-25-ös idény eddig letudott részében. Számszerűsítve, ez 6 megszerzett pontot és a a Liga-tabella utolsó, 20. helyét jelenti, mindössze 7 rúgott góllal.

A klub szurkolóinak mostanra lett végérvényesen elege a látottakból. A Las Palmas elleni hazai vereség után sem volt karneváli hangulat, most azonban új szintre terveznek lépni. A Getafe vendégeként esedékes bajnoki összecsapást megelőzően ugyanis a klub szurkolói érdekes felhívást kezdeményeztek. A különböző közösségi média-felületeken terjed egy üzenet, amely a november 2-án esedékes, Real Madriddal vívandó bajnokival foglalkozik már. Vagyis inkább azzal, hogy mit hozzanak magukkal a meccsre a szurkolótársak.

Ezen mérkőzésen palackok, szendvicsek, narancsok, teniszlabdák és szotyis zacskók pályára dobálását kérvényezik a szurkolótársaktól!

Az ok pedig pofonegyszerű, a végső elkeseredésen túl. A klubot tulajdonló Peter Lim távozását követelik, aki nemrégiben eladásra kínálta fel szeretett klubjukat. Teszi mindezt úgy, hogy a klub adósságállományát nem rendezte regnálása során, ahogy a klub új stadionja, a Nou Mestella építését sem fejezte be. Pedig egy évtizednél is hosszabb ideje ül a tulajdonosi székben.

Egyelőre nem tudni, végül mi lesz az elkeseredett felhívás vége. Jó eséllyel idejekorán felkészül minden eshetőségre a klub, és nem kell a játékosoknak repülő tárgyakra számítania a lelátókról. Azonban hogy pokoli helyszínre számíthatnak majd a Real Madrid-játékosok, az bizonyosnak tűnik.