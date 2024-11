Elképesztő részletek láttak napvilágot Yamal új szerződéséről

Jövő nyáron hosszabbíthatja meg két év múlva lejáró kontraktusát.

Lamine Yamal csak jövő nyáron írhat alá profi szerződést a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő FC Barcelonával, vagyis amikor betölti 18. életévét. A jelenlegi kontraktusa 2026 nyaráig köti őt a katalán együtteshez. Mindkét fél részéről megvan a hajlandóság a hosszútávú folytatásra, sőt a klub odáig menne, hogy azonnal hatéves (!) kontraktust kínálna a ma még 17 esztendős zseniális tehetségnek. Ami továbbá 1 milliárd eurós kivásárlási árat is magába foglalna, hogy semmiképp se lehessen elmozdítani Yamalt a Barcától.

❗️Lamine Yamal will renew his contract with Barça for 6 years when he turns 18. An agreement has been reached. His release clause will be €1B.

— @jotajordi13 pic.twitter.com/Xqp36afPsP

— Barça Universal (@BarcaUniversal) November 22, 2024