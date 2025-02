Elképesztő összeget szórakozott el Mayweather a Super Bowl-on

Floyd Mayweather közzétett egy képet a brutális adóbevallásáról, miután egy hatalmas Super Bowl afterpartit rendezett.

A 2025-ös Super Bowl már csak pár napra van, a Philadelphia Eagles a Kansas City Chiefs csapatával csap majd össze a Caesars Superdome-ban New Orleansban.

A Chiefs a címvédő, mivel tavaly zsinórban másodjára is elhódították a Vince Lombardi-trófeát.

A San Francisco 49ers-t 25-22-re győzték le Las Vegasban, ahol számos híresség is jelen volt az Allegiant Stadionban.

Mayweather egy konkrét lakosztályt vásárolt, hogy 34 barátjával közösen tekintse meg a 2024-es Super Bowlt.

Az interneten pedig elérhetővé vált a lakosztály számlája, amely egy hatalmas, 1 131 000 dolláros (kb. 441 163 735 Ft) költséget mutatott.

A közösségi oldalán ezt írta: „Nem nyalom meg senkinek a seggét, és soha nem kellett könyörögnöm semmiért, különösen nem azért, hogy Super Bowl lakosztályt kapjak. Néha nem bánom, ha meghívnak, de egy dolog biztos… Az, aki fizet, az mondja meg, mi történik.”

„Ezért én saját helyeket és lakosztályokat szerzek, hogy azt csináljak, amit akarok, és azt hívjak meg, akit akarok! Áldott vagyok, hogy 34 embert vihetek el magammal, hogy átéljék az első Super Bowlt Las Vegasban! 1 131 000 dollár.”

Money Mayweather flexed the bill to fans online 🤑 pic.twitter.com/8GsyxzU3PF

Annak ellenére, hogy 2023-ban csak Aaron Chalmers-szel és John Gotti III.-al bokszolt, Mayweather mégis hatalmas adószámlával szembesült, amit a közösségi médiában is közzétett, és amely több mint 18 millió dollárt tett ki.

„Mielőtt kifizettem volna azt a kis milliót és változót a Super Bowl miatt, ki kellett fizetnem az IRS-t, azaz a „Nagybácsit”, 18 047 181 dollárt” – osztotta meg.

„Ez volt az adótartozásom, miközben nyugdíjban voltam, szóval csak képzeld el, mennyit fizettem, amikor aktívan bokszoltam.”

Floyd Mayweather reveals that before he bought a $1.3 Million Super Bowl suite he paid the IRS over $18 Million. pic.twitter.com/7e5D9hJ7Pu

— Daily Loud (@DailyLoud) February 9, 2024