Elképesztő ajánlattal jelentkezett be Van Dijkért a PSG

A Liverpool csapatkapitánya egyre közelebb a Paris Saint-Germainhez?

Amikor a Liverpool és a Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája mérkőzése után Virgil van Dijk hosszasan beszélgetett Nasszer al-Helaifivel klubelnökkel és Luis Campos sportigazgatóval , azonnal beindultak a találgatások, hogy mi lehetett a közös téma. Egyes sajtóorgánumok már odáig mentek, hogy úgy értesültek, a PSG szeretné a soraiban tudni a holland bekket. A francia együttesnek minden esélye meglehet erre, hiszen a Liverpool csapatkapitányának a nyáron lejár a szerződése, és egyelőre hosszabbításról még továbbra sincs hír. A párizsiak pedig hajlandóak lennének egy 100 millió eurós ajánlatot tenni a 33 éves védőnek.

Liverpool skipper Virgil van Dijk (33) has a post-game talk with PSG president Nasser Al-Khelaifi and Sporting director Luis Campos at Anfield.pic.twitter.com/aWDN3hl0Om

— Get French Football News (@GFFN) March 11, 2025