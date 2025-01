Eljött Zidane ideje? Deschamps leköszön a válogatott éléről

Ő maga szerdán jelentheti be a közvélemény előtt a döntését, amelyet már hónapokkal ezelőtt meghozott. 14 év után távozhat.

Didier Deschamps, a francia labdarúgó-válogatott történetének legsikeresebb szövetségi kapitánya, a 2026-os világbajnoki ciklus végén távozik posztjáról – adta hírül a L’Équipe. A lap kitér rá, hogy a tréner már hónapokkal ezelőtt meghozta döntését A 2018-ban vb-győztes szakember 14 év után hagyja el a kispadot, miután a ‘Les Bleus’ vagy kijut a 2026-os világbajnokságra – amire elég jó esély van -, vagy a selejtezők végén búcsúzik, ha nem sikerül kvalifikálni.

A lehetséges utódok között a legnagyobb favorit Zinedine Zidane, aki három Bajnokok Ligája-trófeát nyert a Real Madrid vezetőedzőjeként, és korábban Deschamps csapattársa volt a francia válogatottban. A 52 esztendős szakember neve már korábban is felmerült a francia szövetségi kapitányi poszttal kapcsolatban, de sokáig csak várta, mikor jön el az ideje. A 2022-es világbajnokságot követően már többször szóba hozták, de akkor az Argentína elleni vb-döntő és a tornán mutatott jó szereplést azt eredményezte, hogy hosszabbítottak a jelenlegi szakvezetővel.

Didier Deschamps 2012-ben vette át a francia válogatott irányítását Laurent Blanc-tól, és azóta lenyűgöző eredménysorral büszkélkedhet. Az 56 éves edző irányításával Franciaország megnyerte a 2018-as világbajnokságot és a 2021-es Nemzetek Ligáját, emellett döntőt játszott a 2016-os Európa-bajnokságon és a 2022-es világbajnokságon, valamint elődöntőbe jutott a 2024-es Eb-n. 64,2%-os győzelmi arányával nemcsak a francia, hanem a nemzetközi futball történetének egyik legsikeresebb kapitánya.

Deschamps azon kevesek egyike, akik játékosként (1998) és edzőként is megnyerték a világbajnokságot – ebben a kategóriában csupán Franz Beckenbauer (Németország) és Mario Zagallo (Brazília) csatlakozott hozzá. A hírt még csak a francia sajtó szellőztette meg, de szerdán vélhetően maga a szövetségi kapitány is bejelenti majd döntését.

