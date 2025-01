Elhunyt Denis Law, a Manchester United legendás csatára

Az egyetlen skót labdarúgó volt, aki elnyerte az Aranylabdát.

Életének 84. évében elhunyt Denis Law, a Manchester United és a skót labdarúgás ikonikus alakja. A legendás támadó, aki Aranylabdát is kapott és Európa-bajnok is volt, generációjának egyik legjobbja volt. A Vörös Ördögök színeiben 404 mérkőzésen 237 gólt szerzett.

Law a Manchester United „Szentháromságának” egyik oszlopos tagja volt, George Best és Sir Bobby Charlton mellett. A skót válogatottban is kiemelkedő teljesítményt nyújtott: 55 mérkőzésen 30 gólt szerzett, ezzel Kenny Dalglish-sal közösen tartja a nemzeti együttes gólcsúcsát.

Manchester United legend Denis Law has died, aged 84.

He scored 237 goals for the Red Devils – only Sir Bobby Charlton and Wayne Rooney scored more.

Our thoughts are with his family and friends. pic.twitter.com/jxI1ZOJ090

— BBC Sport (@BBCSport) January 17, 2025