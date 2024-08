Elhunyt a Leicester City korábbi edzője

Craig Shakespeare-t hatvanéves korában otthon, családja körében érte a halál.

A szakemberről először 2023 októberében közölték, hogy rákkal diagnosztizálták. A Leicester City szurkolók egy „Légy erős, Shakey” transzparenssel üzentek a korábbi edzőjüknek a Sunderland elleni Championship-bajnoki közben.

A futballistából lett vezetőedző Birminghamben született, és a Walsallban kezdte pályafutását. Nyolc évet töltött a „Nyergeseknél”, majd a Sheffield Wednesday-hez igazolt. Ezután következett három év a West Bromwich Albionnál, majd négy szezon a Scunthorpe Unitednél.

Karrierje utolsó éveiben mindössze öt mérkőzést játszott, majd 2006-ban menedzserként debütált: Tony Mowbray érkezéséig megbízottként a WBA-nál. Shakespeare egyetlen mérkőzését a csapat élén 2-0-s győzelemmel zárta a Baggies, a Crystal Palace ellen, idegenben.

Ezt követően a szakember 2008-ban korábbi csapattársa, Nigel Pearson segítője lett a Leicester Citynél, majd 2010-ben követte őt a Hull Cityhez is.

2011. novemberében Pearson ismét visszatért a Rókákhoz, természetesen Shakespeare-rel oldalán. Előbbi 2015-ös menesztéséig együtt dolgoztak, ‘Shakey’ viszont maradt a klubnál, és a frissen kinevezett Claudio Raniere stábjában is állást kapott.

Shakespeare így tagja volt a legendás, 2016-os Premier League-győztes Leicester Citynek.

2016-ban, amikor Sam Allardyce-t kinevezték az angol válogatott élére, Shakespeare elvállalta a klubcsapata mellett a másodedzői állást a Háromoroszlánásoknál is, viszont ‘Big Sam’-mel együtt egyetlen meccs után távozott.

Claudio Ranierit, a bajnokcsapat vezetőedzőjét a gyenge szereplés miatt menesztették 2023. február 23-án, és a klubvezetés Shakespeare-t kérte meg, hogy megbízottként ugorjon be.

Első mérkőzésén a Leicester City 3-1-re legyőzte a Liverpoolt, majd a Sevilla elleni BL-nyolcaddöntő visszavágóját is sikerrel vette az együttes és végül a negyeddöntőben az Atlético Madrid ellen búcsúzott a legrangosabb európai kupasorozattól.

A szakember első négy bajnokiján 100%-os mérleggel zárt a csapat, amivel Shakespeare az első angol edző lett, aki első négy meccsén győzni tudott.

Craig Shakespeare a szezon végén, június 8-án hároméves szerződést kapott.

A következő szezon elején viszont távoznia kellett, 2017. október 17-én kirúgták, miután a Rókák a PL-tabella kieső helyén álltak.

Két hónap sem telt el, amikor Sam Allardyce segítőjeként az Everton padjára is leülhetett, azonban 2018. tavaszán itt is menesztés lett a vége.

2019 végén ismét együtt dolgozhatott Nigel Pearsonnal, június 20-ig a Watford csapatát irányították. A csapat addigra éppen kikerült a kieső zónából, viszont érthetetlen módon két mérkőzéssel a bajnokság vége előtt megköszönték a páros munkáját. Nem jött be a váltás a vezetőségtől, hiszen a Watford utolsó két mérkőzését elveszítette, és kiesett a Premier League-ből.

2020-tól korábbi Walsallos csapattársa, Dean Smith segítőjeként dolgozott, sorrendben az Aston Villa, a Norwich City, majd végezetül a Leicester csapatánál.

Craig Shakespeare-től Jamie Vardy, a Leicester egyik nagy legendája is elbúcsúzott.

😔 I don’t have the words right now. Just gutted. RIP Shakey. pic.twitter.com/VqQc5ANycU — Jamie Vardy (@vardy7) August 1, 2024

Nem találom a szavakat. Szomorú vagyok. Nyugodj békében, Shakey – írta az X-en.

Jack Grealish, korábbi Aston Villa-játékos az Instagramon köszönt el:

„Shakey, az egyik legnagyszerűbb ember voltál, akivel valaha találkoztam, nem csak a pályán, hanem az életben is. A múlt hónapban, amikor nem kerültem be az Eb-keretbe, betegen írtál nekem, ami szintén megmutatja, milyen ember is voltál. Aranyból volt a szíved! Mindenkinek hiányozni fogsz, Shakey. Összetörtem. Részvétem a családnak” – írta Grealish.

A szakember üzenetében a legtehetségesebb játékosának titulálta az angolt, és sajnálta, hogy nem került be a németországi kontinenstorna végső, 26-fős keretébe.

Shakespeare edzői pályafutása során a Premier League-ben 28 mérkőzésen nyolc győzelmet, öt döntetlent és nyolc vereséget tudott felmutatni. Nyugodjon békében!