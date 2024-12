Elhunyt az MU közkedvelt, már-már klublegendává vállt recepciósa

Közel 60 éven keresztül szolgálta a klubot.

Kath Phipps nevét mindenki ismerte az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Manchester Unitednél. Akik újonnan érkeztek a klubhoz, azoknak is kötelező volt neki bemutatkozni és senkinek nem volt soha egy rossz szava sem a mindig mosolygós recepciós hölgyre. Azonban egy korszak véget ért, ugyanis az MU hivatalos weboldalán tudatta szurkolóival, hogy Kath Phipps 85 esztendős korában elhunyt.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 85 éves korában elhunyt Kath Phipps, aki több mint fél évszázadon át volt a Manchester United családjának megbecsült tagja. Kath több mint 55 évig dolgozott a klubnál, számos különböző pozícióban, de munkássága messze túlmutatott bármilyen konkrét feladaton vagy címen.

Kath, aki gyermekkorától fogva szenvedélyes United-rajongó volt Irlam városából, 1968 szeptemberében csatlakozott a klubhoz, röviddel az első Európa-kupa-győzelem után. Telefonközpont-kezelőként kezdte pályafutását, és hamarosan szoros barátságot alakított ki Sir Matt Busbyval, Jimmy Murphyvel, valamint a csapat sztárjaival, köztük George Besttel, Bobby Charltonnal és Denis Law-val. Ezek az órák, amikor autogramokat íratott alá a játékosokkal a szurkolóknak, meghatározóak voltak számára.

In loving memory of Kath Phipps: friend, confidant and treasured colleague.

— Manchester United (@ManUtd) December 5, 2024