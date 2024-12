Elhunyt a mexikóiak legendás harmatsúlyú bokszbajnoka

Néhány hete hozták csak nyilvánosságra, hogy súlyos bőrrákkal küzdött.

Kedden 46 éves korában elhunyt a Boksz Világtanács (WBC) és a Nemzetközi Bokszföderáció (IBF) korábbi harmatsúlyú világbajnoka, a mexikói Israel Vazquez. A profik között karrierjét 44 győzelemmel és 5 vereséggel záró klasszis sportoló november 10-én hozta nyilvánosságra, hogy bőrrákkal küzd, halálhírét pedig Mauricio Sulaiman, a WBC első embere közölte kedden.

We are deeply saddened to hear about the passing of Israel Vázquez.

The Mexican warrior bravely fought cancer but passed away just three weeks shy of his 47th birthday.

Our thoughts and prayers go out to his family and friends during this difficult time.

Rest in peace, champ. pic.twitter.com/9r7P2WLbnU

