Elhunyt a Liverpool korábbi csapatkapitánya

Ron Yeats 86 éves volt.

A skót védő képviselői januárban jelentették be, hogy néhány éve Alzheimer-kórral diagnosztizálták.

A csapat így búcsúzott legendájától:

We are mourning the passing of our legendary former captain Ron Yeats.

The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with Ron’s family and friends.

— Liverpool FC (@LFC) September 7, 2024