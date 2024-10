Elhunyt a kétszeres vb-ezüstérmes holland legenda

Hetvenhárom éves korában, Algériában hunyt el Johan Neeskens, a hollandok kétszeres világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnoki bronzérmes labdarúgója.

A Holland Labdarúgó Szövetség honlapja megemlékezésében kitér rá, hogy Neeskens középpályásként többek között az Ajaxban, a Barcelonában és észak-amerikai klubokban is szerepelt, majd pályafutását Svájcban fejezte be.

A holland labdarúgó-válogatottban 49 alkalommal lépett pályára,amely fellépései során 17 gólt szerzett. Tagja, sőt, egyik vezére volt a Johann Cruyff nevével is fémjelzett, a „Totális Futball” néven elhíresült játékstílust meghonosító, két világbajnokságon is ezüstérmet, Európa-bajnokságon pedig bronzérmet jegyző Hollandiának. Nem mellesleg vb-döntőn is lőtt gólt.

Edzőként Svájcban, Ausztráliában, Spanyolországban, Hollandiában, Törökországban és a Dél-Afrikai Köztársaságban tevékenykedett. A labdarúgástól sosem távolodott el, Algériában is a holland szövetség nemzetközi edzőtovábbképző programjának tagjaként tartózkodott.