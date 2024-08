„Elherdáltam a legszebb éveim” – először szólalt meg a coming outoló Ralf Schumacher exfelesége

A 49 éves korábbi Forma-1-es pilóta bejelentésekor volt felesége úgy érezte, hogy tőrt döftek a szívébe és minden hazugság volt.

Michael Schumacher öccse júliusban Instagram-posztban mutatta be párját: „a legszebb az életben, ha a megfelelő partner van melletted, akivel mindent meg tudsz osztani” – írta.

🗣️: „The best thing in life is when you have the right partner at your side, with whom you can share everything.”

Six-time #F1 grand prix winner Ralf Schumacher has revealed he is in a same-sex relationship. 👏 pic.twitter.com/gBqg12qie0

