Elhalasztották az AC Milan szombati bajnokiját

A mérkőzés új időpontjáról később döntenek.

Az olasz labdarúgó-bajnokságot szervező Lega Serie A pénteken arról döntött, hogy elhalasztja a 9. fordulóban esedékes Bologa-AC Milan mérkőzést. Az ok egyszerű és szomorú, Bolognában tombol az árvízhelyzet és az előrejelzések szerint heves esőzések várhatóak, ami még inkább nehezíti a körülményeket. A város polgármestere már korábban a mérkőzés elhalasztását szorgalmazta, pénteken pedig nyitott fülekre talált, ugyanis a Serie A igazgatótanácsa hosszas tárgyalás után meghozta döntését, más időpontban kerül majd lejátszásra ez a bajnoki.

🚨🚨 Unless unexpected twists, Bologna-Milan will be played normally. Lega Serie A have agreed with the mayor, police commissioner and the perfect of Como to play the game in Como as plan B.

However all parties are first waiting for a definitive decision that the game cannot be… pic.twitter.com/whpQT7qcVa

— Milan Eye (@MilanEye) October 25, 2024