Elhagyták az útlevelüket, így kénytelenek voltak kihagyni a fontos visszavágót

Az egyik érintett labdarúgó a West Ham sztárja.

Két jamaicai labdarúgó, Michail Antonio és Kaheim Dixon is elhagyta az útlevelét, így nem léphetett pályára az Egyesült Államok elleni CONCACAF Nemzetek Ligája-negyeddöntő visszavágóján. Steve McClaren szövetségi kapitány még a St. Louis-i találkozó előtt elmondta, hogy a két játékosa túl későn vette észre, hogy nincs meg az útlevele, és már nem volt idő kiállítani egy ideiglenes dokumentumot sem.

Hammer Michail Antonio did not travel to the United States for Monday night’s Nations League match with USA in St. Louis after losing his passport, manager Steve McClaren revealed at a news conference on Sunday 😂 pic.twitter.com/lBFCfAQW1t

— West Ham Football (@westhamfootball) November 18, 2024