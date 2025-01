Elgázolták a svéd csatárt, súlyosan megsérült

Elgázolták Emil Heinemant, az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL) szereplő Montreal Canadiens svéd csatárát.

A kanadai klub kedden jelentette be, hogy a 23 éves légiós Salt Lake Cityben szenvedett balesetet, gyalogosként. A felső testét ért sérülése olyan súlyos, hogy három-négy hétig nem játszhat. További részleteket nem közöltek.

Habs defenseman Emil Heineman was involved “in a traffic accident as a pedestrian” and will be out 3-to-4 weeks with an upper-body injury the team announced pic.twitter.com/ZYwNJuB7go

— B/R Open Ice (@BR_OpenIce) January 14, 2025