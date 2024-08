Elfogyott a türelem: a Williams bejelentette Sargeant utódját

A Williams megerősítette, hogy Franco Colapintót szerződtette Logan Sargeant helyére az idei F1-es szezon hátralévő részére.

Sargeant a szezon nagy részében formahanyatlással küzdött, miután tavalyi, kihívásokkal teli újonc szezonját követően a csapat megtartotta őt.

Ez azonnali találgatásokhoz vezetett, hogy az Olasz Nagydíj előtt megválhatnak tőle.

BREAKING: Argentine Franco Colapinto will race for Williams Racing for the remainder of the 2024 season 🇦🇷#F1 pic.twitter.com/yydB6qNT5o

— Formula 1 (@F1) August 27, 2024